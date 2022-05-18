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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок ЦСКА: Если Фернандес действительно решил уйти, то нужно устроить ему проводы

18 Мая 2022 • 13:25 Комментировать

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного ухода Марио Фернандеса из «армейского» клуба.

Масалитин сказал «Чемпионату», что не видит в уходе защитника ничего необычного, так как была эпоха, в которой Марио помогал команде выигрывать трофеи, получил российское гражданство и успешно играл за нашу сборную. Экс-игрок отметил, что «армейцы» смогут найти Фернандесу замену, но, если Марио действительно решил уйти, то нужно обязательно устроить ему проводы.

Напомним, что Марио Фернандес после окончания этого сезона может покинуть московскую команду, за которую играет с 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Марио Фернандес
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