«Спартак» готов продать всех легионеров, которые сейчас находятся в аренде

Московский «Спартак» может этим летом избавиться от всех иностранных футболистов, которые сейчас находятся в аренде в других командах.

По информации «Матч ТВ», представители московского клуба готовы этим летом продать шестерых иностранных игроков, которые в данный момент выступают в других командах. Речь идёт о полузащитниках Остоне Урунове, Алексе Крале и Гусе Тиле, а также о форвардах Эсекьеле Понсе, Педро Роше и Джордане Ларссоне.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под руководством Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в таблице российского чемпионата.