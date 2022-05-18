Канчельскис: Черышеву уже давно поступали предложения из России, но он отказывался

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного перехода полузащитника Дениса Черышева в одну из команд РПЛ.

Канчельскис сказал «Спорт-Экспрессу», что не знает, в каком российском клубе Черышев сможет заиграть. Экс-игрок отметил, что, как ему известно, полузащитнику «Валенсии» уже давно поступали предложения из России, но он, по каким-то причинам, от них отказывался. Бывший форвард «Юнайтед» добавил, что, вполне возможно, что и сейчас Черышев не захочет переезжать из Ла Лиги в РПЛ.

Напомним, что в этом сезоне Денис Черышев провёл в испанской лиге в составе «Валенсии» 16 поединков, в которых отметился одним ассистом.