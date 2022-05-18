Ботхейм разорвал контракт с «Краснодаром»

Молодой норвежский нападающий Эрик Ботхейм принял решение разорвать соглашение с «Краснодаром».

Об этом в своих социальных сетях сообщил агент 22-летнего норвежского футболиста. Джим Сольбаккен заявил, что причиной разрыва контракта с краснодарской командой стала ситуация на Украине, которая не оставила скандинавскому форварду иного выбора. Напомним, что Ботхейм зимой подписал с «быками» долгосрочное соглашение, но Эрик так ни разу и не успел сыграть за «Краснодар» в официальных матчах.

До этого Эрик Ботхейм защищал цвета «Будё-Глимта», «Стабека» и «Русенборга».