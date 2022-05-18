Агент Языджи высказался о будущем турецкого игрока в ЦСКА

Агент турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи рассказал журналистам о будущем своего клиента в московской команде.

Адам Чебеджи сказал «Чемпионату», что пока ему трудно ответить на вопрос о том, останется ли турецкий футболист в московском клубе на следующий сезон. Агент отметил, что сейчас он вместе с Юсуфом ожидает официальных новостей от руководителей «армейской» команды.

Напомним, что Юсуф Языджи играет в ЦСКА на правах арендного соглашения. В этом сезоне турецкий полузащитник провёл в российском чемпионате десять встреч, в которых забил восемь мячей.