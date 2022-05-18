Широков: Уход Языджи из ЦСКА? Не велика потеря

Бывший футболист «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» Роман Широков рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного ухода турецкого полузащитника Юсуфа Языджи из московского ЦСКА.

Широков сказал «Чемпионату», что уход Языджи для «армейцев» является не такой уж и большой потерей, так как турецкий футболист только первые пять туров здорово играл, а потом сдулся. Экс-игрок отметил, что руководителям ЦСКА стоит задуматься над тем, а нужен ли команде вот такой футболист.

Напомним, что в этом сезоне Юсуф Языджи провёл в РПЛ в составе ЦСКА десять поединков, в которых забил восемь голов.