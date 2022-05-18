«Зенит» и «Динамо» не собираются летом подписывать звезду ЦСКА

Питерский «Зенит» и московское «Динамо» не намерены в летнее трансферное окно подписывать контракт с турецким полузащитником ЦСКА Юсуфом Языджи.

По информации Metaraitings.ru, представители питерской и московской команды даже не рассматривают вариант с подписанием контракта с 25-летним турецким футболистом. Напомним, что Языджи выступает за столичных «армейцев» на правах арендного соглашения. Права на игрока принадлежат французскому «Лиллю».

В этом сезоне Юсуф Языджи провёл в российском чемпионате десять матчей и отметился восемью забитыми мячами.