«Зря паспорт выдали»: Широков высказался о Марио Фернандесе

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался по поводу возможного ухода защитника Марио Фернандеса из московского ЦСКА.

Широков сказал «Чемпионату», что бразильскому футболисту в своё время зря выдали российский паспорт. Экс-игрок отметил, что для «армейского» клуба уход Фернандеса станет большой потерей, но пока официально уход защитника не подтвердили, так что пока сложно что-то комментировать.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что Марио Фернандес может летом покинуть столичных «армейцев». В этом сезоне защитник провёл в РПЛ 27 матчей и отметился двумя забитыми мячами.