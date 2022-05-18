Кавазашвили высказался о возможном переходе Черышева в «Спартак»

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал журналистам о том, что думает по поводу возможного перехода Дениса Черышева в московский «Спартак».

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что сейчас сложно понять, в какой форме находится полузащитник «Валенсии», так как он играет слишком далеко от России. Экс-вратарь отметил, что если Черышев будет играть, как на чемпионате мира в 2018 году, то тогда добро пожаловать в «Спартак».

Напомним, что полузащитник летом покинет «Валенсию». В этом сезоне Денис Черышев провёл в испанской лиге 16 матчей, в которых сделал один ассист.