Сакала: Бакаеву и Рассказову дали шанс в основе, но не мне

Замбийский экс-форвард «Спартака-2» Фэшн Сакала пожаловался журналистам, что ему не дали шансов проявить себя в составе основной команды.

Сакала сказал Sport24, что сейчас за основной состав «Спартака» играют Зелимхан Бакаев и Николай Рассказов, с которыми он играл во второй команде. Африканец отметил, что играл более стабильно, чем российские футболисты, но своего шанса в основе так и не получил. Форвард добавил, что, возможно, в клубе что-то имели против него.

Напомним, что Фэшн Сакала несколько сезонов выступал в ФНЛ за «Спартак-2». В этом сезоне замбийский футболист защищает цвета шотландского клуба «Рейнджерс».