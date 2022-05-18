Экс-игрок «Спартака» Сакала: Освоил русский мат и выражался им на поле

Африканский нападающий Фэшн Сакала рассказал журналистам о том, как изучал русский язык и русский мат, когда выступал за московский «Спартак-2».

Сакала сказал Sport24, что первые две недели в команде не было переводчика, так что было сложно. Форвард отметил, что быстро втянулся в русский язык, но стандартными фразами дело не ограничилось, так что он ещё освоил русский мат. Замбиец добавил, что выражался матом на поле, так как всем было от этого проще и понятнее.

Напомним, что на данный момент Фэшн Сакала выступает за шотландский «Рейнджерс», с которым форвард дошёл до финала Лиги Европы.