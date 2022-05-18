Сычёв рассказал, что нужно для роста интереса к РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» и «Спартака» Дмитрий Сычёв рассказал журналистам о том, что нужно для роста интереса к РПЛ.

Сычёв сказал «Матч ТВ», что для роста интереса к российскому чемпионату нужно, чтобы за титул боролись три или четыре команды, а не один «Зенит», который последние годы спокойно выигрывает чемпионство. Экс-игрок отметил, что нужна борьба, как в Англии, не на словах, а на деле.

Напомним, что в этом сезоне питерский «Зенит» под руководством Сергея Семака досрочно выиграл чемпионство. Команда из Санкт-Петербурга выигрывает титул уже четыре года кряду.