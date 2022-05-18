В «Ференцвароше» прокомментировали возможное приглашение Дзюбы

Пресс-служба «Ференцвароша» отреагировала на возможность подписания контракта с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Этот игрок — не тема для наших обсуждений», — приводят слова пресс-службы клуба РИА Новости.

Напомним, главным тренером венгерской команды является экс-наставник сборной России Станислав Черчесов, под руководством которого Дзюба доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. Ранее сообщалось, что «Зенит» прекратил переговоры с российским форвардом о продлении контракта.

В текущем сезоне 33-летний Дзюба провёл в составе петербургской команды 38 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.