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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Кубани» Селин: «Дзюбе надо найти клуб, где он будет получать удовольствие от футбола» эксклюзив

18 Мая 2022 • 11:22 Комментировать

Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о ситуации Артёма Дзюбы, который не согласился на новый контракт с «Зенитом» с трёхкратным понижением зарплаты.

- Я думаю, раз такие условия ему предлагают в «Зените», то это значит, что на него рассчитывают уже не как на игрока основного состава, а как на игрока ротации. Дзюба – опытный футболист, который может в необходимый момент выйти на замену и как минимум не испортить игру. Когда он в хорошей форме, то может помогать «Зениту» больше, но это на отдельных отрезках сезона. В связи с этим ему и предложили такое резкое понижение заработной платы. Дзюбе дали понять: либо ты остаёшься в нашей команде с такими перспективами, либо мы с тобой прощаемся.

Естественно, когда игрок долгие годы был лидером команды, приносил её много пользы, забивал в том числе и решающие голы, для него это не совсем приятно, скажем так. Дзюбе кажется, что он заслуживает большего, но ему нужно определиться, чего он хочет для себя в первую очередь. Если он чувствует в себе силы, что может ещё играть на высоком уровне, то ему надо менять команду и искать новую, где в него верят и будут делать на него ставку. Если же он считает, что уже не готов играть на былом уровне и отвечать самым высоким требованиям, то ему логично остаться в «Зените» и смириться с тем, что он останется хоть и в команде-чемпионе, но не на первых ролях.

Надо ещё учитывать, что «Зенит» постоянно на виду, он лидер российского футбола, и на Дзюбу там будет оказываться очень сильное общественное давление, когда он будет выходить на замену. Я считаю, Дзюбе лучше всё-таки найти себе другую команду, где он мог бы спокойно играть в основном составе и забивать голы, получать от футбола удовольствие. Пусть он будет меньше зарабатывать в клубе, но там ему будет комфортнее с профессиональной точки зрения и с психологической. А в «Зените», находясь всё время под прессингом журналистов, болельщиков и общественности, под постоянной критикой, я думаю, он уже не будет получать такого драйва.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Чемпионат России РПЛ
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