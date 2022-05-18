Пловец Рылов: Хотелось бы, чтобы спонсоры шли не только в футбол и хоккей

Известный российский пловец Евгений Рылов пожаловался журналистам на то, что спонсоры в России предпочитают поддерживать только футбол и хоккей.

Рылов сказал «Матч ТВ», что ему хотелось бы, чтобы спонсировались не только футбол и хоккей, но и другие виды спорта, с которыми также можно сделать яркое и интересное шоу. Пловец отметил, что он не против того же футбола, но в России можно популяризировать и другие виды спорта.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио Евгений Рылов сумел выиграть две золотые медали. До этого пловец заявлял, что не очень любит футбол и многие другие командные виды спорта.