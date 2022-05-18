Сакала назвал лучших футболистов «Спартака-2», с которыми он играл

Замбийский форвард Фэшн Сакала, выступавший за «Спартак-2», назвал журналистам имена трёх лучших футболистов московского клуба, с которыми он успел поиграть.

Сакала сказал Sport24, что лучшим игроком «Спартака-2» он назвал бы себя, так как имеет для этого все основания. Африканец отметил, что из остальных игроков выделялись Владислав Пантелеев, который сейчас выступает в тульском «Арсенале», форвард Денис Давыдов, а также вратарь Александр Максименко. Голкипер сейчас защищает ворота основной команды «красно-белых».

Напомним, что на данный момент Фэшн Сакала выступает за «Рейнджерс». В этом сезоне форвард провёл в шотландской лиге 30 матчей и отметился девятью забитыми мячами.