Экс-игрок «Спартака» Сакала: Каррера тогда был для «красно-белых» богом

Замбийский экс-форвард «Спартака-2» Фэшн Сакала рассказал журналистам о работе с итальянским тренером Массимо Каррерой.

Сакала сказал порталу Sport24, что встретиться один на один с итальянским специалистом у него не было возможности, так как тогда Каррера был для спартаковцев богом. Африканский футболист отметил, что он, как обычно, работал на тренировках с большим усердием, но заполучить внимание Карреры ему так и не удалось.

Напомним, что Фэшн Сакала выступал за «Спартак-2» в ФНЛ. После ухода из московского клуба форвард перебрался в бельгийский «Остенде», а теперь замбиец защищает цвета шотландской команды «Рейнджерс».