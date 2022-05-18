Форвард «Рейнджерс» Сакала: В «Спартаке» мне не дали шансов

Нападающий «Рейнджерс» Фэшн Сакала пожаловался журналистам на то, что так и не получил шанса проявить себя в московском «Спартаке».

Сакала сказал Sport24, что в «Спартаке» у него была только одна цель, а именно играть за основную команду, но шансов он там так и не получил. Фэшн считает, что заслужил хотя бы малейшую возможность проявить себя. Форвард отметил, что считает время, проведённое в московском клубе, потраченным зря, так как ничего в составе «Спартака-2» он так и не добился.

Напомним, что в этом сезоне Фэшн Сакала провёл в шотландской лиге 30 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя ассистами.