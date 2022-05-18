Ерохин: Сергеев хорошо вписался в состав «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал журналистам о том, что думает по поводе своего одноклубника Ивана Сергеева.

Ерохин сказал «Фонтанке», что задача команды заключается в том, чтобы помочь новичкам как можно скорее адаптироваться и выйти на новый уровень. Полузащитник отметил, что Сергеев быстро и хорошо вписался в состав питерской команды, что можно видеть по результатам. Александр добавил, что дальше всё будет зависеть только от Сергеева и его стараний.

Напомним, что в этом сезоне Иван Сергеев провёл в российском чемпионате в составе «Зенита» десять матчей, в которых забил четыре мяча и сделал два ассиста.