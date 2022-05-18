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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов назвал главную причину провала российских клубов в еврокубках

18 Мая 2022 • 09:59 Комментировать

Бывший гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичную должность в «Уфе», назвал главную причину провального выступления представителей РПЛ в еврокубках.

В беседе с корреспондентом Sport24 функционер заявил, что главный бич российских команд – неумение играть со слабыми соперниками. По мнению Газизова, наши клубы не обучены играть такие матчи с позиции силы. Руководитель подчеркнул, что топам РПЛ не хватает подобных поединков во внутреннем чемпионате.

Напомним, что из-за санкций УЕФА российские клубы исключены из сезона-2022/2023 еврокубков.

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Шамиль Газизов
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