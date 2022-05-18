Геркус назвал формат следующего сезона РПЛ

Илья Геркус, экс-президент московского «Локомотива», высказался о формате проведения следующего розыгрыша российской Премьер-лиги.

В своем телеграм-канале он поведал, что, согласно его данным, наиболее вероятный вариант проведения турнира – стандартные 16 клубов, которые сыграют 30 туров. Напрямую в ФНЛ вылетят два коллектива, а два сыграют в стыковых матчах с третьим и четвертым местами низшего дивизиона.

Также Геркус добавил, что появится Кубок лиги, который разыграют в формате групп 4 на 4 и последующего раунда плей-офф.

Заседание РПЛ состоится 19 мая. На нем будет принято решение о формате сезона-2022/2023.