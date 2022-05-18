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Уткин выбрал новый клуб для Дзюбы

18 Мая 2022 • 09:01 Комментировать

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин поделился соображениями касательно дальнейшей карьеры нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюба. Его контракт истекает этим летом, и стороны не смогли договориться о пролонгации сотрудничества.

В своем телеграм-канале Уткин назвал клуб, в котором может оказаться 33-летний голеадор. По его мнению, Артёма может заинтересовать трансфер в «Сочи». Василий считает, что южане могут пригласить известного нападающего, чтобы стать более медийным клубом.

Ранее стало известно, что «Зенит» поставил точку в переговорном процессе с Дзюбой. За питерцев форвард выступает с 2015 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Артём Дзюба Сочи
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