Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» поставил точку в переговорах с Дзюбой

18 Мая 2022 • 08:38 Комментировать (1)

Переговоры между руководством петербургского «Зенита» и нападающим Артёмом Дзюбой о продлении сотрудничества прекращены по решению клуба.

Как сообщает «РБ Спорт», это произошло после того, как 33-летний игрок отклонил очередное предложение «сине-бело-голубых». Клуб решил больше не прилагать усилия, чтобы сохранить Артёма.

Таким образом, Дзюба покинет команду по окончании нынешнего сезона. У него есть два варианта продолжения карьеры за границей. В услугах российского бомбардира заинтересованы сербская «Црвена Звезда» и стамбульский «Фенербахче». Сам форвард больше склоняется к переезду в турецкий чемпионат.

«Зенит» хотел сохранить Дзюбу, но форварда шокировали условия контракта

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
09:08 · Кубок России
«Динамо» против выступления певицы Максим на финале Кубка России
09:01 · Россия. Премьер-лига
Уткин выбрал новый клуб для Дзюбы
08:37 · Россия. Премьер-лига
Губерниев надеется, что Дзагоев не будет завершать карьеру
08:31 · Кубок России
Названы хедлайнеры и исполнитель гимна на финале Кубка России 1
08:28 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Молодёжь «Краснодара» доказала, что она может играть лучше, чем легионеры
08:24 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Зенита» Чистяков досрочно завершил сезон
08:17 · Россия. Премьер-лига
Газинский рассказал, покинет ли «Краснодар»
08:15 · Кубок России
Овечкин может посетить финал Кубка России
07:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Гбамена опроверг слухи об уходе игрока из ЦСКА
07:39 · Россия. Премьер-лига
Мостовой про возможный уход Фернандеса из ЦСКА: Незаменимых не бывает
07:32 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Дзюба может усилить любой клуб в РПЛ
17 Мая
23:17 · Россия. Премьер-лига
В «Эльче» рассказали о будущем Понсе эксклюзив
22:05 · Россия. Премьер-лига
Габулов опроверг новости о завершении карьеры Дзагоева
21:46 · Кубок России
Рэпер ST отказался от выступления на финале Кубка России, поддержав активных фанатов «Спартака» 2
20:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Гбамена: «Информация про его поход в ночные клубы – фейки»
Все новости
Рекомендуем