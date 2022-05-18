«Зенит» поставил точку в переговорах с Дзюбой

Переговоры между руководством петербургского «Зенита» и нападающим Артёмом Дзюбой о продлении сотрудничества прекращены по решению клуба.

Как сообщает «РБ Спорт», это произошло после того, как 33-летний игрок отклонил очередное предложение «сине-бело-голубых». Клуб решил больше не прилагать усилия, чтобы сохранить Артёма.

Таким образом, Дзюба покинет команду по окончании нынешнего сезона. У него есть два варианта продолжения карьеры за границей. В услугах российского бомбардира заинтересованы сербская «Црвена Звезда» и стамбульский «Фенербахче». Сам форвард больше склоняется к переезду в турецкий чемпионат.

«Зенит» хотел сохранить Дзюбу, но форварда шокировали условия контракта