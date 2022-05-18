Губерниев надеется, что Дзагоев не будет завершать карьеру

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался по поводу слухов о том, что полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев этим летом может завершить карьеру.

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что он очень надеется на то, что полузащитник «армейского» клуба ещё поиграет пару лет на высоком уровне. Комментатор отметил, что его обрадовали слова Дзагоева, который опроверг слухи о завершении карьеры. Журналист пожелал футболисту здоровья и удачной игры.

Напомним, что в этом сезоне Алан Дзагоев провёл в российском чемпионате 20 поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.