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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Губерниев надеется, что Дзагоев не будет завершать карьеру

18 Мая 2022 • 08:37 Комментировать

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался по поводу слухов о том, что полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев этим летом может завершить карьеру.

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что он очень надеется на то, что полузащитник «армейского» клуба ещё поиграет пару лет на высоком уровне. Комментатор отметил, что его обрадовали слова Дзагоева, который опроверг слухи о завершении карьеры. Журналист пожелал футболисту здоровья и удачной игры.

Напомним, что в этом сезоне Алан Дзагоев провёл в российском чемпионате 20 поединков, в которых отметился тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алан Дзагоев Дмитрий Губерниев
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