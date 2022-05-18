Кавазашвили: Молодёжь «Краснодара» доказала, что она может играть лучше, чем легионеры

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по поводу воспитанников академии «Краснодара».

Кавазашвили сказал Betonmobile.ru, что когда наступил критический момент, а легионеры уехали из России, то все подумали, что «Краснодару» пришёл конец. Экс-голкипер отметил, что вышли воспитанники «быков» и сразу же доказали, что они могут играть даже лучше, чем все эти иностранцы. Эксперт считает, что другим командам стоит задуматься о том, стоит ли им держать у себя большое количество легионеров.

Напомним, что на данный момент краснодарская команда под руководством Александра Сторожука занимает четвёртую строчку в турнирной таблице.