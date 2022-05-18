Защитник «Зенита» Чистяков досрочно завершил сезон

Петербургский «Зенит» не сможет рассчитывать на защитника Дмитрия Чистякова в последнем матче нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

Как информирует телеканал «Матч ТВ» посредством соцсетей, игрок в ближайшее время перенесет операцию. Дмитрий сломал нос в поединке с екатеринбургским «Уралом», после чего провел несколько встреч в защитной маске.

В текущем розыгрыше чемпионата России 28-летний защитник провел 27 матчей, отметившись одним голом и одной голевой передачей.

Последний поединок сезона «Зенит» проведет в гостях с «Нижним Новгородом».