Газинский рассказал, покинет ли «Краснодар»

32-летний хавбек Юрий Газинский в разговоре с российскими СМИ отреагировал на появившуюся информацию о своем возможном уходе из «Краснодара».

В разговоре с корреспондентом Metaratings.ru полузащитник подтвердил, что уходит из клуба. По словам Юрия, он пока не занимался вопросом своего дальнейшего трудоустройства. Газинский начнет подыскивать новый клуб после завершения сезона в Премьер-лиге.

Полузащитник играет за краснодарский коллектив с лета 2013 года. Юрий является рекордсменом «быков» по количеству матчей за «Краснодар». На его счету 281 игра.

В этом сезоне хавбек провел 15 поединков в Премьер-лиге, забил гол и отдал результативный пас.