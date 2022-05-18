Агент Гбамена опроверг слухи об уходе игрока из ЦСКА

Агент ивуарийского полузащитника московского ЦСКА Жана-Филиппа Гбамена высказался по поводу слухов о том, что игрок летом может покинуть «армейский» клуб.

Бернард Колиньон сказал «Чемпионату», что вся информация о том, что Гбамен якобы отправится во Францию после окончания сезона, является фэйком. Агент отметил, что ивуарийский футболист ещё не решил, где продолжит свою карьеру. Напомним, что права на полузащитника принадлежат «Эвертону».

В этом сезоне Жан-Филипп Гбамен провёл в российском чемпионате в составе ЦСКА 10 матчей, в которых забил один мяч и сделал два ассиста.