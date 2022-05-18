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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой про возможный уход Фернандеса из ЦСКА: Незаменимых не бывает

18 Мая 2022 • 07:39 Комментировать

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался по поводу возможного ухода защитника Марио Фернандеса из московского ЦСКА.

Мостовой сказал «Чемпионату», что потеря Фернандеса не будет для «армейского» клуба невосполнимой, так как незаменимых игроков не бывает, но будет жаль, если Марио всё же уйдёт из ЦСКА. Экс-футболист отметил, что если даже такой лояльный игрок хочет покинуть команду, то это уже приличный звонок.

Напомним, что в прессе до этого появились слухи о том, что Марио Фернандес может летом покинуть «армейский» клуб, за который защитник выступает с 2012 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Мостовой Марио Фернандес
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