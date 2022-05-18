Тарханов: Дзюба может усилить любой клуб в РПЛ

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов поделился с журналистами своим мнением о перспективах опытного форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Тарханов сказал Metaraitings.ru, что сейчас ведётся очень много разговоров о том, что Дзюба может покинуть «Зенит», хотя форвард ещё пару сезонов был бы точно полезен для питерского клуба. Опытный специалист считает, что Артём может усилить абсолютно любой клуб в РПЛ, но если у форварда будет возможность, то нужно будет уезжать в Европу.

Напомним, что, по слухам, в услугах Дзюбы заинтересованы сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».