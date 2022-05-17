Спортивный департамент «Эльче» в эксклюзивном интервью для «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем форварда «Спартака» Эсекеля Понсе.

«Будем ли мы выкупать Эсекеля? Опция автоматического выкупа не активирована, это правда, а об остальном стоит говорить уже после сезона. У нас впереди важный матч, мы думаем о нем», - сказали в спортивном департаменте клуба.

Напомним, Понсе стал игроком «Эльче» зимой 2022 года. Он перешёл в испанский клуб из «Спартака» на правах аренды до конца сезона-2021/22.

За «Эльче» 25-летний аргентинец провёл 12 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 7 млн евро.