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Шкртел официально объявил о завершении карьеры

17 Мая 2022 • 19:00 Комментировать

Бывший защитник «Ливерпуля» и петербургского «Зенита» Мартин Шкртел официально объявил, что завершает профессиональную карьеру футболиста. После ухода из турецкого «Фенербахче» в 2019 году, словак успел поиграть за итальянскую «Аталанту», «Истанбул Башакшехир» и «Спартак» Трнаву, который и стал его последним клубом.

Напомним, что Шкртел является четырёхкратным обладателем Кубка России в составе петербургского «Зенита». Также словак один раз становился чемпионом России. Переход защитника в «Ливерпуль» в 2007 году за 10 миллионов евро до сих пор является девятой самой дорогой продажей в истории петербургского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Зенит Мартин Шкртел
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