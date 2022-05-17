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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, когда ЦСКА примет решение по Березуцкому

17 Мая 2022 • 18:13 Комментировать

В московском ЦСКА пока не приняли решения по будущему главного тренера команды Алексея Березуцкого.

Как информирует в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, руководство «армейцев» решит судьбу специалиста после окончания сезона-2021/2022. Инсайдер отмечает, что расставание с Березуцким не исключено и вероятно. При этом сам он не просил об отставке.

Также стало известно, что в ЦСКА точно не будет серба Марко Николича, известного по работе в «Локомотиве».

За тур до окончания текущего сезона «армейцы» занимают пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Василий Березуцкий
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