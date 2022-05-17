«Спартак» и «Динамо» хотят перенести старт сезона-2022/2023

Два представителя российской Премьер-лиги предложат перенести старт следующего розыгрыша турнира на одну неделю. Инициаторами выступают московские «Спартак» и «Динамо».

Как информирует «Спорт-экспресс», столичные клубы хотят сыграть матч за Суперкубок страны не десятого, а 17 июля. А старт сезона в Премьер-лиге они предлагают перенести с 17 на 24 июля.

Инициатива «красно-белых» и «бело-голубых» связана с тем, что они получат на неделю меньше отдыха, нежели другие участники. Текущий сезон РПЛ завершится 21 мая, а финальная игра между «Динамо» и «Спартаком» в Кубке России запланирована на 29 мая.