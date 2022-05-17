Широков отреагировал на возможную отставку Березуцкого

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков, поигравший в своей карьере за московский ЦСКА, поделился мыслями касательно возможного ухода Алексея Березуцкого с поста рулевого «армейцев».

В разговоре с «Чемпионатом» он заявил, что такой вариант развития событий возможен. По словам Широкова, руководство ЦСКА должно решить, есть ли у команды перспективы с этим наставником.

«Нужно поговорить. Спокойно обдумать и уже отталкиваться от этого», - сказал Роман.

Березуцкий занимает пост главного тренера «армейцев» с 2021 года.