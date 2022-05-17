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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков отреагировал на возможную отставку Березуцкого

17 Мая 2022 • 14:02 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Роман Широков, поигравший в своей карьере за московский ЦСКА, поделился мыслями касательно возможного ухода Алексея Березуцкого с поста рулевого «армейцев».

В разговоре с «Чемпионатом» он заявил, что такой вариант развития событий возможен. По словам Широкова, руководство ЦСКА должно решить, есть ли у команды перспективы с этим наставником.

«Нужно поговорить. Спокойно обдумать и уже отталкиваться от этого», - сказал Роман.

Березуцкий занимает пост главного тренера «армейцев» с 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Роман Широков Алексей Березуцкий
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