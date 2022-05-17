«Краснодар» расстанется с рекордсменом клуба

«Краснодар» расстанется с полузащитником команды Юрием Газинским. Об этом отрапортовала пресс-служба телеканала «Матч ТВ».

Источник утверждает, что переговоры между сторонами о пролонгации трудового договора провалились. Таким образом, 32-летний исполнитель покинет «быков» по завершении нынешнего сезона. Матч против грозненского «Ахмата» станет для хавбека последним в футболке «Краснодара».

Юрий защищает цвета клуба с 2013 года. Газинский является рекордсменом «быков» по числу сыгранных поединков. Он провел 281 матч во всех турнирах.