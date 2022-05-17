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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Березуцкий высказался о возможном уходе из ЦСКА

17 Мая 2022 • 13:37 Комментировать

Сегодня, 17 мая, в прессе появилась новость о возможном уходе Алексея Березуцкого с поста наставника московского ЦСКА. Журналисты «Спорт-экспресса» обратились непосредственно к тренеру, чтобы прояснить ситуацию.

«Уход из клуба? Не читайте российские газеты», - ответил специалист на вопрос корреспондента.

Ранее сообщалось, что Березуцкий якобы решил покинуть команду после неудачи в поединке с «Краснодаром». По данным СМИ, он попросил руководство уволить его по окончании сезона.

Алексей занимает пост главного тренера ЦСКА с лета прошлого года. Под его руководством команда идет на пятом месте в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий
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