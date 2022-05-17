Президент «Урала»: Все клубы, которые сейчас играют, должны остаться в РПЛ

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался по поводу возможного введения моратория на вылет команд из элитного дивизиона.

Иванов сказал «Спорт-Экспрессу», что он своего мнения не изменил. Президент «шмелей» считает, что все клубы, которые сейчас играют, должны по итогам сезона сохранить свои прописки в РПЛ. Функционер отметил, что нам всем нужно учитывать все форс-мажорные обстоятельства и вводить мораторий на вылет.

Напомним, что в следующем сезоне элитный дивизион могу расширить до 18 или до 20 команд. На данный момент в РПЛ играют 16 клубов.