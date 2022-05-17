Алексей Березуцкий хочет уйти из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий попросил руководителей московской команды освободить его от должности после окончания сезона.

По информации «Спорт-Экспресса», наставник «армейского» клуба после поражения от «Краснодара» со счётом 0:1 объявил боссам столичной команды о том, что после окончания сезона он покинет пост главного тренера. Березуцкий не видит перспектив продолжать работу на своём посту. О реакции руководителей ЦСКА пока ничего неизвестно.

Напомним, что на данный момент московские «армейцы» под руководством Алексея Березуцкого занимают пятую позицию в турнирной таблице РПЛ.