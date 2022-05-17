Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с журналистами высказался против расширения элитного дивизиона в следующем сезоне.

Рубашко сказал «Чемпионату», что этот сезон нужно доигрывать по тем правилам, которые есть. Функционер отметил, что командам действительно нужно будет проводить больше матчей из-за отсутствия еврокубков, но спортивный принцип должен быть сохранён. Гендиректор «барсов» добавил, что «Сочи» против расширения РПЛ, но за обсуждение каких-то дополнительных форматов.

Напомним, что на данный момент футболисты «Сочи» делят вторую строчку в турнирной таблице с московским «Динамо».