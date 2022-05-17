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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Билялетдинов выступил за расширение РПЛ

17 Мая 2022 • 12:55 Комментировать

Экс-наставник казанского «Рубина» Ринат Билелятдинов поделился с журналистами своим мнением по поводу расширения российского чемпионата.

Билялетдинов сказал Betonmobile.ru, что он является сторонником расширения элитного дивизиона. Опытный специалист отметил, что ему очень нравится вариант с 20 командами в РПЛ, ведь тогда получится ритмичный календарь из 38 туров без пауз на матчи еврокубков и игры сборных. Экс-тренер «Рубина» добавил, что все решения по этому вопросу будут явно приняты после окончания этого сезона.

Напомним, что со следующего сезона российский элитный дивизион могут расширить до 18 или до 20 команд. На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Ринат Билялетдинов
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