«Локомотив» принял решение по главному тренеру

В московском «Локомотиве» приняли решение касательно будущего нынешнего тренерского штаба, который возглавляет Заур Хапов.

Как стало известно Metaratings.ru, «железнодорожники» сохранят тренеров на следующий сезон. Боссы московского клуба решили дать возможность Хапову провести полноценные сборы с командой и проявить себя в новом чемпионате.

Напомним, что Хапов занял пост наставника «Локо» в начале апреля текущего года. У руля команды он сменил Маркуса Гисдоля.

По итогам 29 туров Премьер-лиги москвичи с 45 набранными баллами располагаются на шестой строчке в турнирной таблице. В заключительном матче сезона «железнодорожники» сыграют против «Крыльев Советов».