Сёмин рассказал, как относится к системе VAR

Легенда тренерского цеха Юрий Сёмин поделился мнением касательно использования системы VAR в российском футболе.

«К VAR есть вопросы, но убирать ее из РПЛ не стоит. Она делает футбол справедливее и принесла больше плюсов, чем минусов», - передает слова бывшего главного тренера «Локомотива» Sport24.

Напомним, что в российской Премьер-лиге осталось провести всего один тур. Чемпионом страны досрочно стал петербургский «Зенит». Борьбу за второе место в турнирной таблице продолжают московское «Динамо» и «Сочи».