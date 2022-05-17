Карпин резко ответил на вопрос о трансфере Дзюбы в «Ростов»

Футбольный специалист Валерий Карпин, который совмещает работу в сборной России и «Ростове», поделился мнением относительно возможного перехода нападающего Артёма Дзюбы в стан «жёлто-синих».

«Это не ко мне вопрос. Я тут причем? До свидания», - ответил специалист журналисту издания «Спорт день за днём».

Срок действующего трудового соглашения 33-летнего игрока с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне Артём сыграл 38 матчей, забил 13 мячей и сделал десять ассистов.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Дзюбы называются «Фенербахче» и «Црвена Звезда».