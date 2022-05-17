Бубнов считает, что Кубок РПЛ пойдёт на пользу российскому футболу

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился с журналистами своим мнением по поводу Кубка РПЛ, который может появиться в следующем сезоне.

Бубнов сказал «РБ-Спорту», что в кризисной ситуации, в которой оказался российский футбол, Кубок РПЛ выглядит вполне правильным решением, так как этот турнир сможет хоть немного компенсировать отсутствие еврокубков. Эксперт отметил, что солидный призовой фонд должен сделать этот турнир весьма привлекательным для российских команд.

Напомним, что руководители УЕФА отстранили российские клубы от еврокубков из-за ситуации на Украине.