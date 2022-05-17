«Химки» пока не получали предложений по Лантратову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал журналистам, что пока в подмосковную команду никто не обращался по поводу трансфера голкипера Ильи Лантратова.

Терюшков сказал «Спорт-Экспрессу», что пока никаких официальных предложений «Химки» по Лантратову не получили. Функционер отметил, что подмосковный клуб готов вести переговоры с другими командами, но пока конкретики не было, а дело ограничивалось лишь какой-то небольшой заинтересованностью.

Напомним, что в этом сезоне Илья Лантратов провёл в российском чемпионате 29 матчей, в девяти из которых сумел оставить свои владения в неприкосновенности.