Генич: Футбол «Краснодара» оставляет желать лучшего

Комментатор Константин Генич высказался по поводу качества футбола «Краснодара» во второй половине этого сезона.

Генич сказал «Матч ТВ», что футболисты «Краснодара» выжимают из сложившейся ситуации максимум. Комментатор отметил, что футбол «быков» оставляет желать лучшего, но в плане самоотдачи игру краснодарского клуба стоит поставить в пример другим командам РПЛ, которые часто жалуются на непростую судьбу.

Напомним, что футболисты «Краснодара» под руководством Александра Сторожука на данный момент занимают четвёртую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.