Экс-игрок «Зенита»: У «Краснодара» есть все условия, чтобы бороться за высокие места

Бывший футболист питерского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался по поводу перспектив «Краснодара».

Радченко сказал «РБ-Спорту», что академия «Краснодара» работает очень эффективно. Экс-игрок отметил, что краснодарский клуб показал, что можно из своих молодых воспитанников собрать хорошую команду. Эксперт считает, что у «быков» есть все условия для того, чтобы в ближайшее время создать классную команду и бороться за высокие места в РПЛ.

Напомним, что в матче с ЦСКА на поле появились сразу 11 воспитанников академии «Краснодара». «Быки» в итоге одержали минимальную победу со счётом 1:0 и вышли на четвёртую строчку в таблице.