Малафеев: Семак точно заслужил новый контракт с «Зенитом»

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился с журналистами своим мнением по поводу нового контракта Сергея Семака.

Малафеев сказал Sport24, что Семак точно заслужил продление контракта с питерским клубом, так как у тренера всё хорошо получается и команда уже четыре года подряд выигрывает чемпионский титул. Экс-вратарь считает, что с каждым годом Семак набирается уверенности в своих силах и всё больше реализует себя как тренер.

Напомним, что под руководством Сергея Семака команда из Санкт-Петербурга в этом сезоне досрочно обеспечила себе золотые медали. «Зенит» четыре года подряд выигрывает титул в РПЛ.