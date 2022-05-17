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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малафеев: Семак точно заслужил новый контракт с «Зенитом»

17 Мая 2022 • 09:36 Комментировать

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился с журналистами своим мнением по поводу нового контракта Сергея Семака.

Малафеев сказал Sport24, что Семак точно заслужил продление контракта с питерским клубом, так как у тренера всё хорошо получается и команда уже четыре года подряд выигрывает чемпионский титул. Экс-вратарь считает, что с каждым годом Семак набирается уверенности в своих силах и всё больше реализует себя как тренер.

Напомним, что под руководством Сергея Семака команда из Санкт-Петербурга в этом сезоне досрочно обеспечила себе золотые медали. «Зенит» четыре года подряд выигрывает титул в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Вячеслав Малафеев
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