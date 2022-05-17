«Локомотив» летом может подписать защитника «Арсенала»

Руководство московского «Локомотива» летом планирует подписать контракт с молодым защитником тульского «Арсенала» Данилом Степановым.

Как сообщает Metaraitings.ru, «железнодорожники» в летнее трансферное окно планируют усилиться 22-летним российским футболистом, чья команда по итогам этого сезона вылетела из элитного дивизиона. Контракт Степанова с «оружейниками» действует ещё три года, а авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость защитника в два миллиона евро.

Напомним, что в этом сезоне Данил Степанов провёл в российском чемпионате 27 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя ассистами.